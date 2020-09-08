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Общественное мнение
Общество
09 сентября 2020, 10:42

"Минера" моста Метро в Киеве выпустили из психбольницы

"Минеру" ​​моста Метро в Киеве изменили меру пресечения. Виталия Ткаленко решением суда освободили из психбольницы и назначили ему домашний арест.

Об этом говорится в постановлении суда от 2 сентября.

Следственный судья Оксана Бирса постановила немедленно освободить подозреваемого из Киевской городской психоневрологической больницы № 3.

"Меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение, изменить на меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно, до 01.10.2020", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, Ткаленко обязали сдать паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину. Также ему запрещено общаться со свидетелями в уголовном производстве.

Напомним, в начале лета неизвестный сообщил о минировании моста "Метро" в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту и закрыты некоторые станции метрополитена. Позже стало известно, что "минер" житель Вишневого Киево-Святошинского района.

Правоохранители взрывчатку не обнаружили. Мужчине объявили о подозрении в ложном сообщении о минировании, повлекшем тяжкие последствия.

При осмотре медики обнаружили у "минера" ​​склонность к суициду, после этого его направили на лечение в психушку.

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