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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
14 сентября 2020, 10:21

Украине обещают скорые заморозки

Следующие выходные принесут в Украину похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем ​​снизится до + 12 + 17 градусов. А вот в ночные часы в конце недели в Украину уже даже вероятные первые заморозки, кроме южной части», - написала она в Facebook.

В понедельник погоду в Украине будет определять антициклон – будет сухо и солнечно.

Температура воздуха также ожидается комфортной, + 23 + 27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами + 28 + 30 градусов.

В Киеве 14-го сентября будет солнечно и +25 градусов.

Так еще продлится несколько дней.

Однако уже в четверг вечером, по предварительным прогнозам, пройдет холодный атмосферный фронт с дождем и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха.

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