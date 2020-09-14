Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 2,3 млрд гривень ПДФО

14 сентября 2020, 10:27

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-cерпня 2020 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 2 млрд 263,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 1 млрд 688,1 млн грн ПДФО, що перевищує показники за січень – серпень 2019 року на 158,5 млн гривень.

До державного бюджету мобілізовано 575,7 млн грн ПДФО. Цей показник збільшився на 54,5 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У відомстві акцентували увагу, що завдяки відповідальності значної частини працедавців та громадян бюджети всіх рівнів і насамперед територіальні громади отримують найбільшу частку податкових надходжень за рахунок ПДФО для розвитку власної соціально-економічної сфери.