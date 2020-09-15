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15 сентября 2020, 09:12

На Львовщине водитель сбил дорожных рабочих, есть жертвы

Вчера, 14 сентября, в 9:00 на автодороге Львов-Ужгород, недалеко от города Новый Калинов Самборского района Львовской области водитель совершил наезд на двух дорожных рабочих, в результате чего один из них погиб, другой получил травмы, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «ГАЗель», 51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погиб 26-летний житель Самбора. Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали 45-летнего жителя района.

Водитель автомобиля «ГАЗель» задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения

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