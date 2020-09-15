Переселенцам с инвалидностью увеличили соцпомощь на 130%

15 сентября 2020, 15:42

Социальную помощь переселенцам с инвалидностью увеличили на 130%.

Об этом заявил Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич в эфире телеканала "ДОМ", передает Укринформ.

"Например, насколько услышала меня власть по переселенцам... Вы знаете, мне удалось на 130 процентов увеличить помощь переселенцам с инвалидностью", - заявил Сушкевич.

Он также отметил, что переселенцам сейчас также не нужно предоставлять прописку, чтобы встать на квартирный учёт.

"Кто не имеет прописки – фиксированного адреса на территории вне,... он не имел права встать на квартирный учёт. Нам удалось это сделать. Сейчас не нужно это, и можно становиться на квартирный учет", – сообщил уполномоченный Президента.

Он также рассказал, что народные депутаты поддержали закон, который позволяет с 2021 года вдвое увеличить помощь по уходу за человеком с инвалидностью с детства.

"Была сумма 1326, стала 2662. До 3 тысяч по некоторым позициям увеличилась... Большие-небольшие – это миллиарды денег, которые надо будет выделить государству, это надбавка к помощи по уходу", - подчеркнул Сушкевич.

Кроме того, по его словам, детям с инвалидностью соцпомощь с начала следующего года также вдвое увеличится. А в следующем, 2022 году, выплаты еще больше возрастут.