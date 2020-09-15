Украина попросила Беларусь не пропускать собравшихся на границе хасидов

15 сентября 2020, 16:39

С целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Так, в последние сутки на украинско-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые, несмотря на ограничение въезда, пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

МИД Украины обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

Согласно положениям пункта 10-1 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», на время действия карантина в период с полуночи 28 августа 2020 до полуночи 28 сентября 2020 запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений, указанных ниже.

МИД Украины отмечает, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию страны.