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Общественное мнение
Криминал / Региональные
16 сентября 2020, 16:38

На Луганщине пограничники задержали контрабандный груз

В Луганской области пограничники и сотрудники полиции выявили контрабандный груз недалеко от государственной границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, во время отработки информации о возможном факте незаконного перемещения крупной партии товаров через границу Украины пограничники и оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Луганской области обнаружили грузовик с россиийской регистрацией. Автомобиль находился посреди поля на расстоянии несколько метров от государственной границы с РФ.

Правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили тюки, в которых находились табачные изделия и одежда. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого товара составляет почти 6,6 миллиона гривен.

Устанавливаются лица, которым принадлежит автомобиль с грузом и лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

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