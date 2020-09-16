16 сентября 2020, 17:40

Возле Новоселовки обнаружено семь вражеских танков и три «Града», возле Покровки - три гаубицы «Гвоздика» и десяток танков.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 15 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета зафиксировано нарушение со стороны российско-оккупационных войск на неподконтрольной правительству Украины территории.

«В Донецкой области было задокументировано размещения вооружения по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, на полигоне близ Новоселовки обнаружено семь танков (предположительно Т-72 - 5 единиц, неустановленного типа - 2 единицы) и три реактивных системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм). Кроме того, на учебном полигоне вблизи Покровки зафиксировано три самоходных гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм), десять танков (неустановленного типа) и три буксируемых гаубицы (предположительно Д-30А «Лягушка», 122 мм)», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что указанные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей относительно мер по усилению режима прекращения огня.

В штабе также отметили, что российско-оккупационные войска и в дальнейшем используют коварную практику и проводят наращивание вооружения и военной техники.