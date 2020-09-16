Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
17 сентября 2020, 11:37

Кернеса доставили в берлинскую клинику

В ночь на 17 сентября городского голову Харькова Геннадия Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании», – написал он

Ранее СМИ сообщили, что вечером 16 сентября самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

Как ранее сообщалось, харьковский городской голова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: