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Общественное мнение
Власть / Региональные
17 сентября 2020, 12:08

Кабмін затвердив нові бланки посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

Кабмін затвердив нові бланки посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

Нові бланки повністю адаптовані до міжнародних вимог.

«Цією постановою ми привели документи у відповідність до європейських вимог. Новий зразок також на пластиковій карточці. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу. Відтепер на посвідченні - група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди на донорство», - сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

При цьому, інформація про надання згоди або незгоди на посмертне донорство, групу крові (резус-фактор) до посвідчення водія вноситься лише за письмовою згодою особи.

Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - документ, який повністю відповідає міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам «Євро-2» - «Євро-6» або іншому рівню.

Постановою передбачено, що національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано.

Інформація регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області

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