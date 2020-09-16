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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
17 сентября 2020, 14:31

Боевики угрожают в ТКГ срывом обмена, если Украина не выполнит их условия

Переговоры по Донбассу заблокированы российской стороной. Она продолжает в ультимативной форме требовать от Украины, чтобы Верховная рада голосовала за нужные ей законы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский.

Они угрожали нарушить перемирие, а также сорвать обмен пленными, написал он.

"Представитель группировки "ДНР" Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков. То есть, на своих пленных в украинских тюрьмах "ЛДНР" плевать. О них вообще никто не думает", - заявил он.

Казанский говорит, что обмен пленными в ОРДЛО подают как некое одолжение Украине.

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