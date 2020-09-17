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Общественное мнение
Общество
18 сентября 2020, 09:09

Непогода обесточила почти 300 сел в Украине

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в 3 областях, а именно: Черниговская - 206, Киевская - 73 и Житомирская – 12», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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