В Украине – 3228 случаев COVID-19 за сутки

18 сентября 2020, 10:09

По состоянию на утро 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавируса, 3228 – за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Умерли за последние сутки 68 человек, выздоровели – 1573. 1587 человек сейчас болеют.