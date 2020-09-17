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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия
18 сентября 2020, 10:09

В Украине – 3228 случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавируса, 3228 – за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Умерли за последние сутки 68 человек, выздоровели – 1573. 1587 человек сейчас болеют.

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