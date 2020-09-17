18 сентября 2020, 11:11 Боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе За прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации совершили провокацию из стрелкового оружия у Новогригорьевки, сообщили в штабе ООС. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому военные ВСУ огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Твитнуть Загрузка... Загрузка...