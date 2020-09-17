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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
18 сентября 2020, 11:11

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации совершили провокацию из стрелкового оружия у Новогригорьевки, сообщили в штабе ООС.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому военные ВСУ огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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