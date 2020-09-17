Кравчук потребовал допустить МККК к секретной донецкой тюрьме

18 сентября 2020, 11:38

Договоренности лидеров Нормандского формата относительно обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам выполняет только Украина, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, ОРДЛО и Российская Федерация не выполняют также договоренностей об обеспечении беспрепятственного доступа МККК, достигнутых во время встречи советников лидеров Нормандского формата, которая состоялась 11 сентября в Берлине.

«Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине», - подчеркнул Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ, в частности, сообщил, что 12 декабря 2019 украинский парламент внес изменения в Закон Украины «О предварительном заключении» с целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей МККК к лицам, находящимся под стражей.

Он отметил, что «Украина глубоко благодарна МККК и ОБСЕ, в частности главе делегации МККК в Украине госпоже Флоранс Жиллетт, а также координатору рабочей группы по гуманитарным вопросам в ТКГ после Тони Фришу, за последовательную поддержку справедливых требований украинской стороны. В то же время все обращения по доступу МККК к удерживаемым гражданам Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны ОРДЛО Российской Федерации».

«Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица», - отметил Кравчук.

«Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК», - добавил он.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен, среди прочего, «к секретной донецкой тюрьме «Изоляция», печально известной из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания, и всем другим застенкам».