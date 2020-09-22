В Луганске «МГБ» задержала 21-летнего парня и обвинила в шпионаже

22 сентября 2020, 17:00

В Луганске сотрудниками «МГБ» группировки «ЛНР» был задержан 21-летний местный житель Владислав Лилипа, которого обвинили в работе на Службу безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ».

Там утверждают, что в этом году кураторы из украинской спецслужбы поставили ему задачу: внедриться в ряды «вооруженных сил ЛНР», собирать и передавать информацию, «составляющую государственную тайну». Якобы Лилипу задержали при попытке передачи СБУ данных о численном составе подразделений.

На опубликованном видео допроса задержанный рассказывает, что его якобы завербовали в 2015 году при пересечении пункта пропуска в Станице Луганской. На тот момент ему было 16 лет.

Лилипа подчеркнул, что тогда его убедили подписать договор о сотрудничестве, присвоили псевдоним «Слава» и поставили задание собирать информацию о «военнослужащих» и «вооруженных частях», которую впоследствии он передавал через соцсети.

По словам молодого человека, ему пообещали трудоустройство в СБУ после наступления совершеннолетия, а также беспрепятственное пересечение КПВВ для родственников.

Лилипа добавил, что когда он перестал давать информацию, ему стали угрожать неприятностями в отношении родственников.