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Общественное мнение
Власть
23 сентября 2020, 13:40

Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на болезнь

Действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса утвердили в качестве кандидата на пост главы Харьковского горсовета от партии "Блок Кернеса". Соответствующее решение было принято, несмотря на заболевание Керенеса коронавирусом.

Об этом сообщает "Суспільне".

Решение о выдвижении Кернеса было принято единогласно во время заседания Харьковской городской организации партии. В ней принимал участие 21 делегат.

Сейчас Кернес проходит лечение от коронавируса в немецкой клинике "Шарите" в Берлине. Как сообщил пасынок Кернеса Родион Гайсинский в Instagram, состояние мэра значительно улучшилось.

"Врачи решают, когда смогут отпустить (Кернеса - ред.) в Харьков. На выборы идет он и это не обсуждается", - написал Гайсинский.

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