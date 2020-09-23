На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто понад 59 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

23 сентября 2020, 10:39

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за 8 місяців 2020 року платники податків Луганщини подали 80 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 88,8 млн гривень. В аналогічному періоді минулого року подано 88 заяв на загальну суму 122,7 млн гривень.

За результатами перевірок поданих заяв за 8 місяців поточного року встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку на 14,9 млн грн.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 59,5 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.