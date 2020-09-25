В Украине к ослаблению карантина готовы лишь две области

По состоянию на 25 сентября в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области.
Соответствующие данные обнародовал Минздрав.
Не могут ослабить карантин следующие регионы:
Киев;
Винницкая область;
Волынская область;
Днепропетровская область;
Донецкая область;
Житомирская область;
Закарпатская область;
Запорожская область;
Ивано-Франковская область;
Киевская область;
Луганская область;
Львовская область;
Николаевская область;
Одесская область;
Полтавская область;
Ровенская область;
Сумская область;
Тернопольская область;
Харьковская область;
Хмельницкая область;
Черкасская область;
Черновицкая область;
Черниговская область.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,5. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области - 405,6.