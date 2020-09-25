25 сентября 2020, 15:37 В Украине к ослаблению карантина готовы лишь две области По состоянию на 25 сентября в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области. Соответствующие данные обнародовал Минздрав. Не могут ослабить карантин следующие регионы: Киев; Винницкая область; Волынская область; Днепропетровская область; Донецкая область; Житомирская область; Закарпатская область; Запорожская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Луганская область; Львовская область; Николаевская область; Одесская область; Полтавская область; Ровенская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черновицкая область; Черниговская область. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,5. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области - 405,6. Твитнуть Загрузка... Загрузка...