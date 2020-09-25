25 сентября 2020, 09:59 Кабмин планирует через год запустить фондовый рынок Кабинет Министров планирует через год создать фондовый рынок в Украине. Об этом на встрече с Американской торговой палатой заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили в пресс-службе КМУ. Глава правительства отметил, что уже начались консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине и выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу. «Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка», - сказал Шмыгаль. Твитнуть Загрузка... Загрузка...