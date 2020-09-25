На Луганщині легалізовано працю понад 21 тис. громадян

25 сентября 2020, 10:59

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями з дотримання ними законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими особами у січні – серпні 2020 року легалізовано працю 21 тис. 424 громадян.

По ним до бюджету додатково надійшло 13,8 млн грн єдиного внеску, 11,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 900 тис. грн військового збору. В т. ч., у серпні поточного року легалізовано працю 3 тис. 880 громадян, до бюджету додатково надійшло 1,3 млн грн єдиного внеску, 1,1 млн грн ПДФО та 90 тис. грн військового збору.

Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 862 громадянина, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 826,7 тис. грн єдиного внеску та 458,7 тис. грн єдиного податку.