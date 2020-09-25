Кривонос: Украина не потянет войну на Донбассе и в Крыму

25 сентября 2020, 11:21

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос уверен, что Украина не может на данном этапе решать проблемы силовым методом и вести войну на два фронта - на Донбассе и в Крыму, сообщает Укринформ.

«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы - это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», - сказал Кривонос.

«Поэтому задание номер один - продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос касательно санкций против Российской Федерации, выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос станет - или они отдадут Крым, или они останутся «без штанов», условно говоря, и это главное. Плюс параллельно усиливать внутри страны её обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами», - заявил он.

Он назвал очень важным создание международной Крымской платформы и объединения людей, которые поднимают на уровне мирового сообщества вопрос деоккупации Крымского полуострова.

«Россия с самого начала после оккупации Крыма начала уводить в сторону и мировое сообщество, и непосредственно руководство Украины от этой проблемы. Забудьте о ней, у вас есть проблема - сначала решите вопрос с Донбассом. Это обыкновенная идеологическая манипуляция - определение ложных приоритетов и ориентиров. Давайте вы смотрите туда, а об этом забудьте, решайте этот вопрос. Таким образом это происходит и на уровне мирового сообщества. Поэтому они акцентируют вопрос по решению вопроса на Донбассе - о Крыме вовсе молчат. Хотя вопрос Крыма стоит на одной ступени с вопросом окончания войны на Донбассе», - заявил Кривонос.