25 сентября 2020, 12:44 ЦИК утвердила формы бюллетеней для местных выборов Центральная избирательная комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов, сообщает пресс-служба ЦИК. Также утвержден цвет указанных избирательных бюллетеней, а именно: голубого цвета - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета; светло-зеленого цвета - по выборам депутатов районного совета; светло-желтого цвета - по выборам депутатов городского совета; светло-серого цвета - по выборам депутатов районного совета; кремового цвета - по выборам депутатов сельского, поселкового совета; светло-розового цвета - по выборам сельского, поселкового, городского головы. При этом установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны. Твитнуть Загрузка... Загрузка...