На Луганщине – 84 новых случая COVID-19

За выходные дни в Луганской области лабораторно подтверждены 84 новых случая COVID-19 (в том числе 3 детей), зафиксированы 2 летальных случая. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые случаи выявлены:
27 – Северодонецк;
8 – Лисичанск;
6 – Рубежное;
10 – Беловодский район;
1 – Белокуракинский район;
6 – Кременской район;
6 – Марковский район;
2 – Меловской район;
3 – Попаснянский район;
2 – Новопсковский район;
1 – Сватовский район;
3 – Станично-Луганский район;
8 – Старобельский район;
1 – Троицкий район.
Летальные случаи зафиксированы в Кременском и Старобельском районах.
Всего по состоянию на 28 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 979 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 46 детей