28 сентября 2020, 14:03 На Луганщине – 84 новых случая COVID-19 За выходные дни в Луганской области лабораторно подтверждены 84 новых случая COVID-19 (в том числе 3 детей), зафиксированы 2 летальных случая. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. Новые случаи выявлены: 27 – Северодонецк; 8 – Лисичанск; 6 – Рубежное; 10 – Беловодский район; 1 – Белокуракинский район; 6 – Кременской район; 6 – Марковский район; 2 – Меловской район; 3 – Попаснянский район; 2 – Новопсковский район; 1 – Сватовский район; 3 – Станично-Луганский район; 8 – Старобельский район; 1 – Троицкий район. Летальные случаи зафиксированы в Кременском и Старобельском районах. Всего по состоянию на 28 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 979 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 46 детей Твитнуть Загрузка... Загрузка...