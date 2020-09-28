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Общественное мнение
Власть
28 сентября 2020, 18:00

Стало известно, когда Рада возьмется за бюджет-2021

Верховная Рада проведет внеочередное заседание 20 октября для рассмотрения в первом чтении проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Об этом заявил Председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 28 сентября, пишет Укринфом

"Я хотел бы отметить, что 1 октября - это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет, и надо учесть 20 октября, чтобы у нас было пленарное заседание, поскольку это крайний срок, когда Верховная Рада должна принять свои предложения и направить в Кабинет министров Украины. Поэтому 20 октября надо будет также провести пленарное заседание Верховной Рады Украины", - сказал спикер.

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