28 сентября 2020, 18:00 Стало известно, когда Рада возьмется за бюджет-2021 Верховная Рада проведет внеочередное заседание 20 октября для рассмотрения в первом чтении проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Об этом заявил Председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 28 сентября, пишет Укринфом "Я хотел бы отметить, что 1 октября - это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет, и надо учесть 20 октября, чтобы у нас было пленарное заседание, поскольку это крайний срок, когда Верховная Рада должна принять свои предложения и направить в Кабинет министров Украины. Поэтому 20 октября надо будет также провести пленарное заседание Верховной Рады Украины", - сказал спикер. Твитнуть Загрузка... Загрузка...