В Станично-Луганском районе произошёл пожар в Доме культуры

28 сентября 2020, 14:42

Пожар в Доме культуры и пристройке произошел сегодня ночью, 28 сентября, в селе Степное Станично - Луганского района. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"28 сентября в 1:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Станично - Луганский район, с. Степное, ул. Мира. Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что огнем охвачена крыша дома культуры и пристройка", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 40 кв. м локализован в 1:52 и ликвидирован в 3:21.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Огнеборцы также уточнили, что к ликвидации привлекались шесть пожарных и одна единица техники. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.