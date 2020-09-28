Бізнес Луганщини сплатив майже 31 млн грн екологічного податку

28 сентября 2020, 11:26

За січень - серпень 2020 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 30,7 млн грн екологічного податку. До спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 19,2 млн грн, до державного бюджету - 11,5 млн гривень.

У відомстві зазначили, що впродовж січня - серпня 2020 року на обліку в територіальних органах податкової служби регіону перебуває понад 1,4 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними або пересувними джерелами забруднення, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.