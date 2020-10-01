02 октября 2020, 17:46

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заболел COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Пока Коболев находится на больничном, его обязанности будет выполнять Сергей Перелома.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности - и как компания, и я лично. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что нюх не потеряю, ни реальный, ни деловой. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн. К этому не привыкать - менеджмент и сотрудники Нафтогаза преимущественно на дистанционной работе с марта, и о плюсах такого формата я уже неоднократно рассказывал", - пишет глава "Нафтогаза".

Отметим, что за все время эпидемии в Украине зарегистрирован 217 661 заболевший. 96 591 заразившийся выздоровел, 4261 умер.

За прошедшие сутки, 1 октября, в Украине выявили 4633 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – это новый рекорд. Информация взята из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.