Пожары на КПВВ в Станице Луганской локализованы

02 октября 2020, 11:21

Основные возгорания вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда в Станице Луганской локализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Пограничники напомнили, что вчера, из-за распространения пожара по решению командующего операции Объединенных сил КПВВ был временно закрыт. Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности, модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующих через линию разграничения.

"Возгорания, которые вчера охватили сервисную зону у КПВВ, погашены. Возгорание на территории КПВВ не допущено. Однако, угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, все еще не исключается.

Сейчас у контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию. В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменение обстановки. Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ", - сказано в сообщении.