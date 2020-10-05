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Общественное мнение
Политика / Региональные
05 октября 2020, 16:40

Через КПВВ в Станице уже прошли около 1500 человек

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» сегодня, 5 октября, прошли около 1500 человек. Такие данные по состоянию на 15:00 озвучили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

«Сегодня в соответствии с решением командующего Объединенных сил с 9:00 в связи со стабилизацией пожароопасной ситуации возобновлены пропускные операции в Станице Луганской. По состоянию на 15:00 на временно оккупированную территорию проследовало приблизительно 1080 граждан, в обратном направлении мы оформили 386 граждан», – сообщила представитель Восточного регионального управления ГПСУ.

Пограничники напоминают, что КПВВ «Станица Луганская» функционирует ежедневно, по осеннему графику с 7:00 до 18:30. Но пропуск на временно неподконтрольную территорию прекращается из соображений безопасности уже в 18:00.

Кроме того, действуют карантинные ограничения на пересечение КПВВ, в частности обязательный масочный режим. Что касается граждан, которые следуют на контролируемую территорию Украины, то их будут допускать на КПВВ исключительно после прохождения температурного скрининга и опроса на предмет контактирования с больными коронавирусом. Также требуется установить приложение «Дій вдома» и дать согласие на прохождение добровольной самоизоляции.

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