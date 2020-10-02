В Украине зафиксировано 3774 новых случая COVID-19

По состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зарегистрировано 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4430 летальных, 101252 пациенты выздоровели
Всего проведено 2397905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1145 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 6822 случая;
Волынская область - 8734 случая;
Днепропетровская область - 7137 случаев;
Донецкая область - 4413 случаев;
Житомирская область - 6934 случая;
Закарпатская область - 10 219 случаев;
Запорожская область - 4630 случаев;
Ивано-Франковская область - 14 345 случаев;
Кировоградская область - 1184 случая;
Киев - 24736 случаев;
Киевская область - 9918 случаев;
Львовская область - 21 294 случая;
Луганская область - 1294 случая;
Николаевская область - 3819 случаев;
Одесская область - 14 729 случаев;
Полтавская область - 2965 случаев;
Ривненская область - 13 248 случаев;
Сумская область - 5453 случая;
Тернопольская область - 14 421 случай;
Харьковская область - 20 964 случая;
Херсонская область - 1496 случаев;
Хмельницкая область - 6968 случаев;
Черновицкая область - 15 286 случаев;
Черкасская область - 4550 случаев;
Черниговская область - 4677 случаев.