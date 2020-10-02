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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
05 октября 2020, 10:59

В Украине зафиксировано 3774 новых случая COVID-19

По состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зарегистрировано 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4430 летальных, 101252 пациенты выздоровели

Всего проведено 2397905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1145 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 6822 случая;

Волынская область - 8734 случая;

Днепропетровская область - 7137 случаев;

Донецкая область - 4413 случаев;

Житомирская область - 6934 случая;

Закарпатская область - 10 219 случаев;

Запорожская область - 4630 случаев;

Ивано-Франковская область - 14 345 случаев;

Кировоградская область - 1184 случая;

Киев - 24736 случаев;

Киевская область - 9918 случаев;

Львовская область - 21 294 случая;

Луганская область - 1294 случая;

Николаевская область - 3819 случаев;

Одесская область - 14 729 случаев;

Полтавская область - 2965 случаев;

Ривненская область - 13 248 случаев;

Сумская область - 5453 случая;

Тернопольская область - 14 421 случай;

Харьковская область - 20 964 случая;

Херсонская область - 1496 случаев;

Хмельницкая область - 6968 случаев;

Черновицкая область - 15 286 случаев;

Черкасская область - 4550 случаев;

Черниговская область - 4677 случаев.

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