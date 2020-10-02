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Общественное мнение
Политика / Региональные
05 октября 2020, 12:37

В ТКГ хотят создать совет выходцев с Донбасса

Украина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе намерена сформировать совет с участием выходцев из этого региона. Этот совет будет нарабатывать предложения для ТКГ.

Об этом рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, свою помощь предлагают многие люди, в том числе те, которые всю жизнь проработали на Донбассе.

«Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения», - добавил Крачук.

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