В Луганской области за сутки подтвердили 38 новых случаев COVID-19

06 октября 2020, 15:38

38 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены за минувшие сутки на Луганщине, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Также за сутки лабораторно подтверждено выздоровление 8-ми человек, один человек умер (жительница Белокуракинского района, 71 год).

Новые случаи в разрезе административных территорий области: Северодонецк 16, Рубежное 9, Лисичанск 2, Беловодский район 2, Белокуракинский район 1, Станично-Луганский район 3, Сватовский район 2, Новоайдарский район 1, Старобельский район 1, Попаснянский район 1.

Таким образом, на подконтрольной территории Луганской области всего зарегистрировано 1332 случая коронавирусной болезни, среди них 57 детей. Активных больных - 693 человека, из них 17 детей. Находятся на стационарном лечении - 147, на амбулаторном - 546.