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Общественное мнение
Происшествия
06 октября 2020, 17:02

Академик НАН Украины умер от коронавируса

Известный академик Ярослав Олейник скончался от коронавируса. Об этом сообщил президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень.

«Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти – коронавирус», - написал он в Facebook в понедельник вечером.

Олейник родился на Тернопольщине в 1952-м году.

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