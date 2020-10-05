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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
06 октября 2020, 09:58

У Кремля есть желание вернуть Советский Союз, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты в Хабаровске (Россия) являются понятной позицией людей. Он считает, что в любой момент может быть общественный взрыв.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.

Он считает, что на протестующих не можно влиять только с помощью информационной политики Российской Федерации и "промывать мозги".

Украинский президент также прокомментировал реплику журналиста, что белорусский блогер Сергей Тихановский поддержал идею, что Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом.

"У Кремля есть желание вернуть обратно Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика, - это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации", - заявил он.

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