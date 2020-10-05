До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували майже 4,7 млрд грн податків і зборів

06 октября 2020, 10:30

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-вересні 2020 року платники Луганщини сплатили до зведеного бюджету 4 млрд 675,2 млн гривень. Це на 309,6 млн грн більше, ніж у січні-вересні 2019 року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 2 млрд 40,5 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 92,3 млн гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 836,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 825,5 млн грн податку на додану вартість; 100,8 млн грн податку на прибуток підприємств; 21,8 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 2 млрд 519,5 млн гривень.