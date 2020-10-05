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Общественное мнение
Общество
06 октября 2020, 13:50

В Харькове простились с погибшими под Чугуевом курсантами

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии прощания с 18 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью летчиками, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области.

Траурная церемония состоялась на площади Свободы в Харькове, куда прибыла процессия катафалков с телами.

Во время церемонии были объявлены имена и фамилии погибших в авиакатастрофе.

В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный Гимн Украины. Над площадью Свободы пролетели три военных самолета.

Память погибших почтили минутой молчания.

Во время церемонии был продемонстрирован короткий видеоролик с портретами погибших курсантов и членов экипажа Ан-26.

На борту потерпевшего катастрофу 25 сентября 2020, было 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. На месте трагедии погибли 25 человек, курсант Виталий Ольховый скончался в больнице от полученных ран. Еще один курсант – Вячеслав Золочевский – выжил и был госпитализирован.

Президент Украины отметил 27 военных медалью «За военную службу Украине», 26 из них – посмертно. Соответствующий указ № 421/2020 Глава государства подписал 6 октября.

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