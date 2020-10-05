06 октября 2020, 13:50 В Харькове простились с погибшими под Чугуевом курсантами Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии прощания с 18 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью летчиками, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области. Траурная церемония состоялась на площади Свободы в Харькове, куда прибыла процессия катафалков с телами. Во время церемонии были объявлены имена и фамилии погибших в авиакатастрофе. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный Гимн Украины. Над площадью Свободы пролетели три военных самолета. Память погибших почтили минутой молчания. Во время церемонии был продемонстрирован короткий видеоролик с портретами погибших курсантов и членов экипажа Ан-26. На борту потерпевшего катастрофу 25 сентября 2020, было 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. На месте трагедии погибли 25 человек, курсант Виталий Ольховый скончался в больнице от полученных ран. Еще один курсант – Вячеслав Золочевский – выжил и был госпитализирован. Президент Украины отметил 27 военных медалью «За военную службу Украине», 26 из них – посмертно. Соответствующий указ № 421/2020 Глава государства подписал 6 октября. Твитнуть Загрузка... Загрузка...