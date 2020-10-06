Чехия лидирует по темпам распространения коронавируса в ЕС

07 октября 2020, 18:00

В Чехии установлен новый антирекорд количества новых заражений - 4 457 за минувшие сутки, общее количество тех, у кого был подтвержден COVID-19 с начала пандемии, превысило в республике 90 тысяч.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения ЧР.

Чехия в данное время обошла Испанию и заняла печальное первое место в ЕС по темпам заражения, в некоторых регионах на 100 тысяч населения приходится более 700 зараженных COVID-19.

Министр здравоохранения Роман Примула заявил в среду, что объявит об усилении карантинных мер в пятницу. Он подчеркнул, что если тенденция продолжится, это поставит под угрозу работоспособность системы здравоохранения в течение ближайших трех недель. Ограничения коснутся досуга людей, но «не следует ожидать, что все будет закрыто». Блокировку городов или районов министр не планирует.

Усилить меры правительство может без одобрения парламента, что разрешает ввести чрезвычайное положение, действующее в стране с понедельника.