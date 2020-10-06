Глава Ощадбанка заболел COVID-19

07 октября 2020, 13:56

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«4753 - новый антирекорд. К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результаты теста на COVID 19 – обнаружено», – отметил Пышный.

При этом он подчеркнул, что банк будет работать в обычном режиме. «На операционную деятельность мое лечение никак не повлияет. Буду решать дистанционно. На этот случай у банка есть соответствующий протокол. Кроме этого протокола, я буду придерживаться установок по лечению. Был удивлен тем, как сработали врачи», - отметил Пышный.