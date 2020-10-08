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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Спорт / Региональные
08 октября 2020, 16:42

Уже совсем скоро профессиональные гонщики со всей Украины соберутся в пригороде Северодонецка

В погоне за адреналином: уже совсем скоро профессиональные гонщики со всей Украины соберутся в пригороде Северодонецка, чтобы показать ловкость железных коней и собственную ловкость управления.

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