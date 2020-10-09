Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе

09 октября 2020, 17:37

Нобелевский комитет решил присудить Премию мира 2020 года мировой продовольственной программе (World Food Programme).

Об этом сообщается на странице Нобелевской премии в Твиттере.

Мировую продовольственную программу отметили "за усилия, направленные на борьбу с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в районах, пострадавших от конфликтов, и за то, что она действует как сила, способствующая предотвращению использования голода как оружия войны и конфликтов".

Отмечается, что WFP является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности. В 2019 году она оказала помощь около 100 миллионам людей в 88 странах.

Организация играет ключевую роль в многостороннем сотрудничестве по преобразованию продовольственной безопасности в инструмент мира и внесла весомый вклад в мобилизацию государств-членов ООН для борьбы с использованием голода как оружия войны и конфликта.

Пандемия коронавируса способствовала значительному росту числа жертв голода в мире. Перед лицом пандемии организация продемонстрировала впечатляющую способность активизировать свои усилия, отметили в Норвежском Нобелевском комитете.