В Киеве презентовали юридический чат-бот для переселенцев

09 октября 2020, 11:22

Презентация чат-бота "Юридический советник для ВПЛ" на платформах Viber и Telegram состоялась сегодня, 8 октября.

Об этом сообщает "Укринформ".

«Самое главное преимущество чат-бота - в его доступности: он работает без границ, неважно, находится ли человек в Киеве, за рубежом или на линии разграничения, то есть каждый человек, имеющий доступ к интернету, может принимать советы от этого помощника. Работает он 24 часа в сутки, то есть не надо ждать, пока начнется рабочий день у юриста, стоять в очереди. Тем более общается он на понятном языке, но не примитивном. Предлагает легкий поиск ответов, но ни к чему не обязывает, то есть здесь отсутствует регистрация, нет никаких подписок. Он всегда предоставляет актуальную информацию. Кроме того, он бесплатный для пользователей и предоставляет информацию лицам независимо от их возраста, то есть полностью устраняется таким образом дискриминационность», - отметила проектный менеджер и юрист благотворительного фонда «Право на защиту» Дарья Лысенко, которая выступила инициатором создания чат-бота.

Также, по ее словам, важным качеством «Юридического советника для ВПЛ» является его экспертность, ведь разработан он специалистами БФ «Право на защиту», которые работают в этой сфере уже больше пяти лет, то есть с самого начала вооруженной агрессии России на востоке Украины.

«Кроме того, чат-бот предоставляет возможность создания хаба, то есть вся информация, необходимая для переселенцев, для жителей линии разграничения и временно оккупированных территорий, находится в одном месте. Также есть возможность обратной связи: есть возможность позвонить на горячую линию, написать на электронную почту или на страницу в Фейсбук Юридического советника для ВПЛ», - добавила Лысенко.

В чат-боте можно найти информацию относительно пенсионного обеспечения, социальных выплат, жилищных программ, пересечения КПВВ, предоставления денежной помощи ВПЛ, которые одновременно являются и участниками АТО/ООС, относительно карантина и избирательных прав, а также даются советы, как восстановить личные документы.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев назвал запуск этого чат-бота важным шагом на пути к paperless государства.

«Очень часто граждане из этой категории нуждаются в быстрой юридической помощи, и прямая обязанность Минреинтеграции - содействовать в решении этих вопросов, в частности, используя современные технологические средства. Я уверен, что этот инструмент будет полезен для наших граждан в том, чтобы получать информацию и юридическую помощь быстро и качественно. Почему именно чат-бот? Потому что мы знаем, что это очень удобно: система рассчитана таким образом, что наиболее востребованные вопросы ставятся в первую очередь. К тому же, не нужно ничего скачивать - достаточно уже установленного мессенджера. Следует еще учесть, что при некоторых обстоятельствах наши ресурсы блокируют на временно оккупированных территориях», - прокомментировал чиновник.

По его словам, почти шесть миллионов граждан Украины на сегодняшний день проживают на временно оккупированных территориях. Он также напомнил, что на текущей неделе была внедрена электронная справка ВПЛ в мобильном приложении «Дія».

«Мы движемся к нашей основной цели - переход всех государственных услуг в онлайн-формат, а наше министерство работает над тем, чтобы они были доступны и на всей территории Украины», - добавил Сейтхалилев.

Главный специалист отдела сопровождения проектов цифровой трансформации департамента координации проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Валерий Штаба подчеркнул, что чат-бот «Юридический советник для ВПЛ» является инструментом инклюзии, который позволяет включать социальные группы в общий тренд страны.

Координатор по вопросам предоставления правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало проинформировала, что их проект по предоставлению правовой помощи внутренне перемещенным лицам работает уже пять лет и в пяти восточных регионах Украины, и за это время более 40 тысяч человек воспользовались их услугами, в частности девять тысяч - в этом году.

«По анализам нашей работы за девять месяцев, каждый четвертый человек, который обратился за нашей помощью, проживает на линии разграничения, а каждый девятый - на неконтролируемой территории», - уточнила она, отметив, что для этой категории населения очень важно иметь возможность пользоваться такими средствами, как чат-бот.

Чат-бот является совместным продуктом швейцарско-украинской Программы EGAP и юридической команды БФ «Право на защиту», которая с 2014 года курирует вопросы правовой защиты переселенцев и людей, пострадавших вследствие конфликта на востоке Украины. Чат-бот «Юридический советник для ВПЛ» создан специалистами БФ «Право на защиту» при поддержке экспертов Программы EGAP, которая реализуется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.