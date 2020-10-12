В «ДНР» приговорили мужчину к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»

12 октября 2020, 15:00

Житель подконтрольной группировке «ДНР» территории осужден на 10 лет лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу спецслужб Украины. Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

Силовики «ДНР» утверждают, что в августе 2016 года мужчина был завербован сотрудником службы безопасности Украины и стал выполнять его задания. Он якобы собирал и передавал СБУ сведения о расположении подразделений боевиков «ДНР», об организации и обеспечении охраны этих объектов, а также об изменении оперативной обстановки там.

Подчеркивается, что фигурант осуществлял свою деятельность в период с 25 августа 2016 года по 2 января 2018 года.

В «ДНР» добавили, что «осужденный» будет отбывать наказание в исправительное колонии строгого режима.