В Украине зафиксировано 4420 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зарегистрировано 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114410 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2602635 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 7637 случаев;
Волынская область - 9791 случай;
Днепропетровская область - 8967 случаев;
Донецкая область - 5699 случаев;
Житомирская область - 8464 случая;
Закарпатская область - 10 935 случаев;
Запорожская область - 5589 случаев;
Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;
Кировоградская область - 1325 случаев;
Киев - 27693 случаи;
Киевская область - 11 309 случаев;
Львовская область - 22 788 случаев;
Луганская область - 1852 случая;
Николаевская область - 4708 случаев;
Одесская область - 16 770 случаев;
Полтавская область - 4621 случай;
Ривненская область - 14 696 случаев;
Сумская область - 7280 случаев;
Тернопольская область - 15 992 случая;
Харьковская область - 25 186 случаев;
Херсонская область - 1985 случаев;
Хмельницкая область - 9011 случаев;
Черновицкая область - 16 488 случаев;
Черкасская область - 5668 случаев;
Черниговская область - 5621 случай.