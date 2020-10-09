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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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12 октября 2020, 09:59

В Украине зафиксировано 4420 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зарегистрировано 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114410 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2602635 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 7637 случаев;

Волынская область - 9791 случай;

Днепропетровская область - 8967 случаев;

Донецкая область - 5699 случаев;

Житомирская область - 8464 случая;

Закарпатская область - 10 935 случаев;

Запорожская область - 5589 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;

Кировоградская область - 1325 случаев;

Киев - 27693 случаи;

Киевская область - 11 309 случаев;

Львовская область - 22 788 случаев;

Луганская область - 1852 случая;

Николаевская область - 4708 случаев;

Одесская область - 16 770 случаев;

Полтавская область - 4621 случай;

Ривненская область - 14 696 случаев;

Сумская область - 7280 случаев;

Тернопольская область - 15 992 случая;

Харьковская область - 25 186 случаев;

Херсонская область - 1985 случаев;

Хмельницкая область - 9011 случаев;

Черновицкая область - 16 488 случаев;

Черкасская область - 5668 случаев;

Черниговская область - 5621 случай.

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