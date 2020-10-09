Кулеба: Украина добивается не обмена, а освобождения крымских татар

12 октября 2020, 10:12

Наиболее сложная часть всех переговоров с РФ - обмен пленными. Что касается крымских татар, украинская сторона добивается не их обмена, а освобождения.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины в интервью турецкому телеканалу TRT Russian, сообщает Укринформ.

«Обмен пленными, вероятно, является наиболее сложной и деликатной частью всех переговоров с Россией, потому что он касается судеб людей, касается их родственников, которые ждут новостей, поэтому никогда не раскрываем никаких данных заключенных, которых могут обменять, или сроков», - сказал министр.

Он заверил, что украинская сторона готова перейти к следующему раунду обмена.

«Это то, над чем мы активно работаем (обмен пленными. - Ред.) и мы готовы перейти к следующему раунду обмена. Однако другая сторона не так конструктивна, как мы, поэтому есть много новых проблем, решения которых должны быть найдены, прежде чем обмен сможет произойти. Но мы абсолютно полностью сосредоточились на том, чтобы формула «всех на всех» была реализована», - сказал Кулеба.

Касательно включения в списки обмена крымских татар, он указал на то, что Киев добивается не обмена, а освобождения.

«Когда мы говорим о крымских татарах, речь идет не об обмене. Мы требуем только освобождения этих людей, и это самая сложная часть, потому что Россия считает, что Крым под ее юрисдикцией», - сказал глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что Москва несет ответственность за то, что происходит на оккупированных территориях.

«Крым был и будет до возвращения оставаться незаконно оккупированной территорией. В соответствии с международным правом, РФ, государство-оккупант несет всю ответственность за происходящее на полуострове… Каждое ее действие, противоречащее ее обязательствам как государства-оккупанта, приведет к ее ответственности, за которую она будет нести наказание, включая налагаемые разного рода ограничения», - указал Кулеба.

Он также напомнил, что Украина, международное сообщество и Турция, в частности, считают Крым незаконно оккупированной территорией, что определяет сложную позицию России по этому вопросу