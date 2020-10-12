В мире зафиксировано 37,7 миллиона случаев коронавируса

12 октября 2020, 10:58

По состоянию на утро 12 октября в мире зарегистрировано 37 748 234 случая коронавируса, в частности 1 081 443 летальных исхода и 28 350 523 случая выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности за новые сутки было зафиксировано 11 431 новый случай коронавируса. Из них 5 327 в Бельгии и 3 175 в Мексике.

Из 191 нового летального исхода 139 зарегистрировали также в Мексике.

В США на сегодня зарегистрировано больше всего случаев коронавируса в мире — 7 991 998, в Индии 7 120 538, а в Бразилии 5 094 979.