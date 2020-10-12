Підприємства Луганщини з початку року погасили 47,4 млн грн податкового боргу

12 октября 2020, 12:12

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня - вересня поточного року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 47,4 млн грн, у тому числі у вересні - 6,8 млн гривень.

Найбільші суми надходжень забезпечені до державного бюджету – 32,9 млн грн, ще 14,5 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів. З них у вересні до держбюджету перераховано – 2,3 млн грн, до місцевих - 4,5 млн гривень.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається пріоритетним напрямком роботи податкової служби. Адже своєчасно сплачені податки є запорукою добробуту усіх громадян та держави в цілому.