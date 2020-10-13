Минздрав перепрофилирует ведомственные больницы для больных COVID-19

13 октября 2020, 11:55

Министерство здравоохранения сейчас в первую очередь ищет возможности, как и где перепрофилировать медицинские учреждения для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал в эфире Громадського радіо главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы сейчас отказываемся от одного из индикаторов, который говорил о том, что в красный уровень опасности попадают регионы, в которых в 5 раз средний по стране уровень заболеваемости. Сейчас это будет четкая цифра - 320 случаев за последние 14 дней на определенное количество населения, и если Киев будет попадать в эти показатели, будет заслушиваться комиссия ТЭБ и ЧС, которая собирается каждый четверг, и совместно с КГГА будут выбирать из перечня ограничений, которые будут применяться в Киеве», - отметил Ляшко.

Он также обратил внимание на то, что сейчас идут разговоры о том, что «ограничения преждевременные» и апеллировать к Минздраву, чтобы там помогали найти дополнительные койки для госпитализации больных.

«В первую очередь мы ищем возможности, как и где перепрофилировать заведения. Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как Укрзализныця, Государственное управление делами, госпитали МВД, СБУ, ДПСУ, это все потенциально наш резерв коек, которые мы можем разворачивать. Также, дополнительно, на совещании у президента в субботу озвучивался вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительные госпитали уже за пределами учреждений здравоохранения. Это в первую очередь речь идет о Киеве, о Одесской и Донецкой областях. Как это приспособить - прописано в нормативном документе Минздрава, у нас есть табель оснащения примерный, мы рассчитали количество оснащения, которое должно быть.

Самое критическое то, что временный госпиталь можно развернуть, но туда должны приехать квалифицированные кадры, и вот вопрос с врачами сегодня очень острый. Врачей на парашютах не сбросят, и они за один час не научатся за неделю, поэтому вопрос, когда мы говорим о необходимости соблюдения санитарных норм, и мы говорили об этом весной и говорили летом, мы вводим эти ограничения неспроста, а чтобы предотвратить стремительный рост, чтобы не было коллапса системы здравоохранения. Нам удалось это сделать весной, дальше система была подготовлена, и даже с 5 тысячами случаев в сутки, мы справляемся, но система здравоохранения не безразмерная», – подытожил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 октября в Украине зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.