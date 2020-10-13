13 октября 2020, 13:40

Учреждения первичного звена оказания медицинской помощи получили 13,3 млрд гривен за помощь пациентам с начала этого года. "Первичка" играет важную роль в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

На сегодня НСЗУ законтрактовала 1686 поставщиков первичной медпомощи, из которых 1103 - коммунальные медучреждения, 208 - частные, а 375 - врачи-ФЛП. Таким образом, 35% поставщиков услуг первичной медпомощи являются частными.

"Количество поставщиков первичной помощи, заключивших договор с НСЗУ, сегодня на 220 больше, чем на конец прошлого года. Причем 75% из этих новых заведений являются частными или врачами-ФЛП. С начала года учреждения первички получили от НСЗУ 13,3 млрд грн за предоставление помощи пациентам", - указано в сообщении.

Отмечается, что в почти 600 медучреждениях первички были сформированы мобильные бригады, которые выезжают по направлению врачей к пациентам с подозрением на COVID-19, чтобы взять у них материал для проведения ПЦР-тестирования. В этих заведениях образовали 1051 мобильную бригаду.