Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний

15 октября 2020, 09:02

Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла клинических испытаний. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что нет вообще предмета разговора. Чтобы рекомендовать любую вакцину, надо понимать, что она безопасна. Чтобы любую вакцину зарегистрировать, надо, чтобы она прошла определенные стадии клинических испытаний. И эти стадии растянуты во времени. В мире не существует никаких подтверждений, что та вакцина, о которой говорят в России, прошла все стадии, особенно третью фазу клинических испытаний", - рассказал Степанов.

По его словам, сейчас в мире есть много производителей вакцин от достаточно мощных компаний. Ряд вакцин находятся на завершающей стадии клинических испытаний. "И дай Бог, чтобы они их завершили к концу года. Потому что третья стадия предполагает большое количество людей, которые являются добровольцами", - отметил министр.

"Иными словами, пока даже нет предмета разговора, чтобы дискутировать: покупать или нет? Нечего покупать", - резюмировал Степанов.